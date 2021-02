Prečo neprepadla miliarda?

Skúsim zhrnúť trochu jednoduchšie, ako to je s pravidlami pre eurofondy pri tejto miliarde a ako to v praxi s čerpaním finančných prostriedkov z eurofondov vyzerá.

Eurofondy sú zadelené do veľkých balíkov podľa účelu použitia - nazývajú sa operačné programy. Tieto balíky sú časovo určené na 7 ročné obdobia - to sú programové obdobia. Aktuálne u nás dobieha čerpanie financií z programového obdobia 2014 - 2020 (nezáleží, že už je 2021). Je vždy vopred stanovené, koľko peňazí je pridelených na konkrétny rok v tomto 7 ročnom období v každom jednom operačnom programe - to je finančný plán. A tento finančný plán je možné priebežne meniť, ak Slovensko alebo iný členský štát EÚ to uzná za vhodné.

Takže, pre každý jeden rok z tých siedmych máme k dispozícii konkrétny balík financií, čo musíme minúť. Tie ale nie je potrebné vyčerpať hneď v danom roku, ale možno vyčerpať aj v nasledujúcich 3 rokoch (to je často prízvukované pravidlo v eurofondoch, tzv. N+3). Napr. ak na rok 2017 máme pridelených 250 mil. eur, čiže máme záväzok za rok 2017, pokojne tieto financie môžeme čerpať do konca roka 2020. Ak sa to však nepodarí, a časť zostane nevyčerpaná, Európska komisia nám to už po 2020 nepreplatí. Peniaze prepadnú - nazýva sa to „automatické zrušenie záväzku“, eurofondovským žargónom „dekomitment“ (z anglického termínu „decommitment“). Ak teda máme peniaze, ale nevieme čo s tým ani po štyroch rokoch (v príklade od 2017 do 2020), tak zostane to v rozpočte Európskej únie, tie peniaze k nám ani neprídu, nemusíme ich reálne vracať.

Preto, ak členský štát vrátane Slovenska uzná za vhodné, môže finančný plán meniť, ak sa chce vyhnúť prepadnutiu peňazí. Niektoré operačné programy sa čerpajú pomerne rýchlo, preto je možné z programov so slabším tempom prepumpovať peniaze do programov s rýchlejším tempom čerpania, kde máme väčšiu istotu, že financie budú minuté.

Ale ..... je tu háčik. Rozhodnutie musíme urobiť ešte v tom roku, ku ktorému daný záväzok patrí. Tých 250 mil. za rok 2017 môžeme preorientovať len do konca roka 2017 (presnejšie do 31. januára nasledujúceho roka). Nie je možné toto rozhodnutie urobiť neskôr, aj keď čerpanie je povolené až do konca roka 2020. Musíme byť preto poriadnymi jasnovidcami, aby sme dokázali s istotou zistiť už v roku 2017, že peniaze do 2020 nevyčerpáme.

Pri medializovanej miliarde ide o to isté. Rok 2020 bol síce posledným rokom programového obdobia 2014-2020, ale pridelené peniaze na tento rok môžeme nerušene čerpať až do konca roka 2023. Na ďalšie roky už nemáme rozpočtované peniaze (2021 až 2023), tie nás čakajú v nasledovnom programovom období s úplne inými pravidlami (2021-2027).

A rok 2020 bol teda aj posledným rokom 7 ročného programového obdobia 2014 - 2020, keď bolo možné preorientovať financie inde, aby sme znižovali riziko nedočerpania.

Táto možnosť zo strany ministerstva investícií nebola využitá. Predpokladám, že zohľadnili všetky okolnosti a dospeli k názoru, že finančné prostriedky budú do konca roka 2023 vyčerpané. K rozhodnutiu o prepumpovaní peňazí teda nedošlo.

Čiže nie je pravda, že miliarda prepadla. Konštatovali to aj médiá, aj Európska komisia. Pri týchto ostrých vyjadreniach sa malo formulovať trochu jemnejšie „hrozí riziko prepadnutia“. Lebo súčasný trend čerpania nie je veľmi ružový a ak budeme v tomto tempe pokračovať ďalej, tak naozaj dôjde k prepadnutiu peňazí. Bude to v každom prípade menej, ako miliarda. Najlepšie, ak neprepadne nič. To sa však dozvieme až na konci roka 2023, nie skôr. Dovtedy je všetko otvorené.

Prečo to bude menej ako miliarda? Ministerstvo investícií rozhoduje len o osude tých operačných programov, ktoré prešli do jeho kompetencie. Väčšina operačných programov patrí pod iné rezorty. Informáciu o čerpaní nájdete na stránke ministerstva financií, aktualizuje sa to každý mesiac. Podľa aktuálnych čísiel bude potrebné za programy v gescii MIRRI (iROP, INTERREGy, OP TP) vyčerpať cca. 1,3 mld. eur. Za tri roky sa celkom určite značne zníži táto suma pod avizovaných 1 mld., rádovo aj v najhoršom prípade to bude len niekoľko 100 mil. (čo je tiež veľa, ale relatívne lepšie ako mld.). Dovoľujem si to tvrdiť preto, lebo na Slovensku vždy sa opakuje rovnaký scenár, katastroficky slabé čerpanie počas programového obdobia (česť výnimkám, sú aj dobré príklady) a exponenciálny nárast čerpania v zostávajúcich 2-3 posledných rokoch. Súčasnú situáciu sme už prežili vo fondoch dvakrát. Teraz je to tretíkrát. A pro futuro by som naznačil, že zrejme sa s tým stretneme aj okolo roku 2026/2027, keď bude končiť programové obdobie 2021 - 2027.

Dúfam, že sa mi trochu podarilo priblížiť problematiku pre tých, ktorí chceli vedieť viac technických detailov o tejto miliarde, ale nevedeli, kde to hľadať.

Pre podrobnejšie detaily odporúčam preštudovať články č. 86 až 88 nariadenia EÚ a Rady č. 1303/2013 podľa ktorých sa zrušenie záväzkov riadi v každom členskom štáte EÚ. Je to ale zložité čítanie. Oveľa zrozumiteľnejšie to nájdete v dokumente s názvom Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, (stiahnuteľné zo stránky MF SR) v časti 4.4.1.1.

Pre mňa ináč zázrak, prečo toto ide prokuratúra preverovať.